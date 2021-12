"Estos son algunos de los libros que estarán prohibidos si se aprueba la ley de Memoria llamada democrática, que es la censura sobre nuestra memoria". Así de contundente ha arrancado su editorial de las siete Federico Jiménez Losantos. A su alrededor, una decena de libros acerca de las matanzas de Paracuellos, ahora que se cumplen 85 años de aquellos asesinatos. "Nunca ha habido una ley prohibiendo una manera de recordar determinada. Se podía prohibir la expresión del recuerdo, pero no el recuerdo mismo". Y ha añadido que "prohibir el recuerdo verdadero de lo que fue la Guerra Civil es criminal".

Jiménez Losantos ha criticado "el silencio cómplice de los medios" en unas fechas como estas, y "el silencio atronador de los intelectuales y políticos", que no han querido recordar a las víctimas de una serie de asesinatos políticos que desangraron la ciudad de Madrid durante meses. "Unos no recuerdan porque están con los asesinos, y otros porque no quieren estar con las víctimas", ha dicho.

Siguiendo por esa línea, ha recordado que "no hay ninguna película sobre Paracuellos. Ninguna teleserie u obra de teatro", algo que contrasta con la cantidad de material que suele salir centrado en las víctimas del otro bando. "Si en vez de trece rosas fueran trece mil, no quieras saber lo que pasaría", ha mencionado. "Alguno se preguntará si fueron los nacionales los que ganaron la guerra. Y sí, la ganaron, pero renunciaron a la propaganda. ¿Le suena a la derecha en qué consiste eso de renunciar a contar lo suyo?".

Jiménez Losantos ha cargado vivamente contra el "régimen de censura brutal en el que vivimos". Y ha enfatizado que la cosa no consiste en reivindicar a las víctimas un bando. "Hay que respetar a los decentes de ambos bandos y no respetar nada a los indecentes de ambos bandos". "Quienes venimos de los dos lo que queremos es que se respete la verdad y a todos los muertos". Por eso, ha anunciado que hará un programa especial sobre Paracuellos, el episodio negro menos aireado de la Guerra Civil, "sobre el que no hay ningún Guernica".