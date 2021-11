Ancelotti elogia a Casemiro, Kroos y Modric: "Tienen una calidad difícil de explicar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, analizó el partido contra el Granada, que terminó con victoria por 1-4 para el Real Madrid y elogió a sus centrocampistas."No hay mucho que decir, el nivel de los tres es muy alto, siguen siendo para mí los mejores medios del mundo. Está dinámica de los tres me sorprende, porque hacen cosas que yo no les pido, sino que les salen de forma natural.

La clave de los tres es la experiencia de jugar juntos tantos años. Luego son cosas como los cambios de posición que hacen en los partidos, a veces bajan Toni o Luka para salir de la presión, Case sube...Yo no me voy a meter, el madridismo puede estar tranquilo, ahí no me voy a meter", ha afirmado.