Luis Enrique: "Me he quitado una mochila de 100 kilos"

España estará en el Mundial de Catar de 2022. Un gol de Morata en el minuto 86, dio la victoria ante Suecia y selló el pase de la selección a la próxima Copa del Mundo. Tras el encuentro, Luis Enrique reconoció en rueda de prensa que se ha quitado un peso de encima con la clasificación directa. "Me he quitado una mochila de 100 kilos. He sentido más presión en esta clasificación que en la Eurocopa, la final dela Nations League", señaló. Para el asturiano, la selección ha cerrado un ciclo y ha sido el "mejor equipo del grupo" en toda la clasificación. "Hemos sufrido y al final hemos tenido el justo premio que se merecen los jugadores", explicó.