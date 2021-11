Abascal, a Sánchez: "Le veo demasiado delgado, no sé si tiene alguna enfermedad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder de Vox, Santiago Abascal, de negar la aportación de la ciencia a la lucha contra el Covid-19 por haber rechazado revelar si ha recibido la vacuna contra el virus; a lo que Abascal ha respondido reprochándole que pregunte por datos sobre salud privados.

En su respuesta al presidente, el líder de Vox ha acusado a Sánchez de haber incumplido "una regla básica de educación" por preguntar a alguien por su salud en público.

"Yo a usted le veo demasiado delgado, incluso con mala cara, no sé si tiene alguna enfermedad infecto-contagiosa pero no me tiene que dar cuenta y deseo que se reponga", ha replicado a Sánchez avisándole de que ha hecho contra él lo mismo que hace contra los españoles "pisoteando sus derechos y libertades".

El presidente del Gobierno ha insistido en preguntar a Abascal por qué no ha hecho como otros líderes políticos compartiendo fotografías del momento de su vacunación y ha defendido que su obligación es "dar ejemplo y trasladar seguridad, serenidad y garantías". "Yo simplemente pregunto por qué no hace eso, señor Abascal", ha insistido ironizando a continuación con el hecho de que su "agresividad" evidencia un "alto nivel de testosterona" y que está "en plena forma".