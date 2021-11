Greta Thunberg, desatada: "Os podéis meter la crisis climática por el culo"

La Cumbre del Clima que se celebra en Glasgow está contando con la presencia de Greta Thunberg, con un tono cada vez más exaltado alertando de la crisis climática y arremetiendo contra los políticos que esta vez no la han invitado a hablar en la tribuna.

Metida en su papel como activista estrella y arropada por cientos de personas, Thunberg, que ha llegado en tren a la ciudad escocesa, está aprovechando para participar en concentraciones en la ciudad. En la protesta celebrada este lunes junto al centro de convenciones, convocada por Fridays por Future, Thunberg se lanzó a cantar "Os podéis meter la crisis climática por el culo" acompañada por otros manifestantes.

En su alegato, la sueca volvió a repetir su "no más bla, bla, bla" alertando de catástrofes relacionadas con el clima y atacando a los políticos: "No más lo que sea que hagan ahí dentro". "Esta COP26 es hasta ahora igual que las anteriores y no nos llevará a ninguna parte", dijo Thunberg, para quien "son solo políticos pretendiendo que se toman en serio nuestro futuro y el presente de las personas que ya sufren los impactos de la crisis climática".

La adolescente participará el próximo día cinco en una gran protesta organizada por Fridays for Future y otra el día 6 en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada 'COP coalition' (coalición COP).