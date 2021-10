Chris Evans (Puñales por la espalda, Vengadores: Endgame) presta su voz a Buzz en la versión original: "La expresión 'un sueño hecho realidad' se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí", dice Evans. "Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando". Angus MacLane, director ganador del premio Annie y veterano animador de Pixar, que codirigió "Buscando a Dory" en 2016, es el director de Lightyear. Galyn Susman (Corto Toy Story: El tiempo perdido) es el productor.

Se estrenará en verano de 2022 solo en cines.