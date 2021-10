Iván Espinosa de los Monteros ha reprochado al Gobierno su connivencia con todas las dictaduras presentes y su defensa o justificación de las pasadas y ha criticado a Nadia Calviño que "cuando no sabe qué contestar, saca el comodín de Franco. Llevan 40 años de retraso, pónganse al día".

El portavoz de Vox ha hablado de Delcy Rodríguez, del 'Pollo' Carvajal y de los cubanos "abandonados a su suerte" y ha asegurado que "España no puede permitirse ser el aliado de los dictadores de hoy".

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido contestar y ha asegurado que "lo único que me consta que ha aterrizado es un vuelo de evacuación de Afganistán" y también ha hecho oídos sordos a los abucheos que recibió este martes Pedro Sánchez durante el desfile de la Fiesta Nacional: "Ayer lo que sentí fue orgullo de mi país y no fue eso lo que reflejaron esas personas que criticaron al Gobierno".