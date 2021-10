Ancelotti tras perder contra el Espanyol: "Hemos jugado mal, el peor partido"

El Real Madrid lo intentó hasta el final, pero no pudo dar la vuelta al 2-0 con el que se puso en ventaja el Espanyol. Benzema, que ha marcado 9 goles en las ocho jornadas de Liga disputadas, redujo distancias en el 71’ e incluso pudo empatar nueve minutos más tarde con un remate de cabeza que no encontró portería por centímetros. Fueron precisamente los madridistas quienes tuvieron la primera ocasión del encuentro. Los de Ancelotti lo intentaron hasta el final, pero no pudieron sumar en Cornellà.