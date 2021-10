Nuevas imágenes del volcán de La Palma cuando se cumplen dos semanas de la erupción

Los gobiernos español y canario han anunciado este domingo las primeras ayudas para la isla de La Palma. El consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 200 millones de euros. Por su parte el ejecutivo autonómico anuncia otros 40 millones.

Ángel Víctor Torres ha viajado de nuevo este domingo a La Palma para realizar el seguimiento de los efectos causados por la erupción del volcán junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras reunirse con el Comité Director del Pevolca, han comparecido ante los medios junto al presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y seguidamente han realizado una visita a las personas realojadas en el Hotel Princess, en Fuencaliente.

Actividad del volcán

La actividad explosiva se ha incrementado, por lo que no se descarta la aparición de nuevos centros de emisión, tal y como se desprende del dictamen que emite diariamente el Comité Científico del Pevolca.

La responsable nacional de vigilancia volcánica del IGN, Carmen López, ha indicado en rueda de prensa que si bien la actividad del tremor es más intensa, todavía no ha llegado a la que se registró entre los días 24 y 27 de septiembre, que fue mucho más intensa que ahora.

Carmen López recordó que cuando esa actividad llegó al máximo, se produjo un parón de la actividad, pues no permitía salir más emisión, y el tremor disminuyó bruscamente y se abrió el sistema a base de una serie de explosiones violentas.

No obstante, insistió en que ahora la situación no es la misma, pues aunque el tremor es más intenso y se ha registrado actividad explosiva, no ha llegado a esos niveles tan altos. En cualquier caso, advirtió que esta alternancia de fases está dentro de lo esperable y en los próximos días podría volver a pasar.