En pleno acoso de los antivacunas a esRadio y Libertad Digital, Macarena Olona responde a nuestras preguntas sobre este peligroso movimiento minoritario en España del que también fue víctima, junto a su compañero de filas, Juan Luis Steegmann.

Ha sido también víctima del acoso de los antivacunas en redes sociales por publicar una foto en la que sale vacunándose del covid, al igual que su diputado, el doctor Juan Luis Steegmann, al que acusaron de cobrar de las farmacéuticas por defender las vacunas. ¿Es Vox antivacunas?

Vox no es antivacunas, es evidente si tenemos en cuenta cuál ha sido nuestra posición coherente y unánime respecto a la vacunación covid. Vuestro medio también está siendo objeto de una campaña salvaje como la que yo viví, y como la que vivió Steegmann, con una manipulación incierta y falsa. Yo sufrí una campaña en redes sociales como nunca he conocido, lo que me lleva a pensar que hay determinadas campañas que utilizan a personas y sus sentimientos, en concreto el miedo, y que están organizadas, pero eso no es Vox.

¿Por qué se les vincula a ese movimiento?

Hay que distinguir entre las personas que tienen miedo de ponerse la vacuna, como es lógico, porque hay tal incertidumbre, tales anomalías en el proceso de fabricación, tales informaciones y hay tal Gobierno, que es lógico que haya personas que pongan en cuestión lo que dice. Yo me contagié por fiarme del Gobierno y acudir a un acto público a principios de marzo de 2020 que se permitió porque el Gobierno dijo que no había riesgo. Me vacuné porque soy mamá de un bebé y viajo muchísimo, pero me vacuné encomendándome porque no sabía si iba a tener un trombo al día siguiente. Lo que no imaginé es que tendría personas al día siguiente deseándome que me diera un trombo. Fue muy duro.

Pero esos no son votantes de Vox. Hubo votantes que no compartieron que yo subiera esa fotografía y me dijeron simplemente que les había hecho sentir sola o señalada. Pero no es lo mismo que los negacionistas de la pandemia. Yo he perdido a mi padrastro en enero e Ignacio Garriga ha perdido a su madre, como es el caso de muchas personas que han perdido a seres queridos por el covid, y negar la pandemia me parece una barbaridad.