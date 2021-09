La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este jueves que propondrá modificar la normativa estatal con el fin de que se "haga más efectiva la defensa del Estado de Derecho contra las denuncias falsas".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno ordinario de la Asamblea de Madrid, donde Díaz Ayuso ha incidido en que es en las denuncias falsas donde hay que poner el acento al ser conductas que son "delitos penales" y que causan "graves perjuicios a los más inocentes". En el mismo sentido, ha apuntado que estas denuncias falsas también afectan a las que son verdaderas, especialmente en leyes que tienen que ver con LGTBI o con violencia contra la mujer.

Todas las leyes, por muy bien intencionadas que sean, no pueden atacar nunca nuestro ordenamiento jurídico. Por eso presentaré iniciativas para que el Estado ponga coto a las denuncias falsas, que no causen más perjuicio a las verdaderas y evitar más daño a inocentes. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 16, 2021

"La homofobia, en la cabeza de la izquierda"

Ayuso ha indicado este jueves que "en realidad, la homofobia está en la cabeza de la izquierda, porque la Comunidad es segura, abierta y respetuosa. Una Comunidad donde una de las fiestas más importantes que se han reivindicado es la libertad de las personas homosexuales y transexuales, después de 20 años de libertad con el PP", ha defendido.

En este punto, la dirigente autonómica ha lamentado que el ambiente de esta festividad se haya "deteriorado" por "culpa de algunas asociaciones politizadas que han decidido que algunas personas no son bienvenidas" y es más "regresiva que en sus comienzos: muchas personas no quieren ir al Orgullo porque la izquierda lo ha politizado". Además, ha defendido que muchas personas transexuales han venido a ser operadas en la Comunidad de Madrid "con el mayor de los respetos y con la mayor discreción".

"Han estirado una denuncia falsa a sabiendas de que lo era"

"Para la izquierda Madrid es una región de borrachos y homófobos. Así quieren ganar, pero no lo van a hacer ni a las chapas con esa actitud. Claro que hay violencia y acoso y hay que intentar solucionarlo entre todos, pero me parece un debate hipócrita que me han responsabilizado de agresiones de otras comunidades y me han amenazado", ha lanzado.

No entiende cómo habiendo familias "arruinadas, después de la pandemia, paro, un desatado precio de la luz" llaman a manifestarse "por una denuncia falsa que han estirado a sabiendas de que era falsa", ha recordado Ayuso en referencia a la falsa agresión de un joven en Malasaña.