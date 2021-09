Ayuso carga contra la "indignidad" de la negociación del Gobierno con los golpistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra la mal llamada mesa de diálogo durante su intervención en una jornada de Computación responsable, organizada por IBM. "Se me hace imprescindible denunciar la indignidad que supone la mesa bilateral del Gobierno con los independentistas catalanes, que no solo dinamita la estabilidad institucional, sino que supone una deslealtad nacional, una humillación para todos los españoles de bien y un camino que está arruinando multitud de proyectos empresariales como el que hoy visitamos y que son imprescindibles para asegurar el futuro de todos, ha afirmado Ayuso el día en que Pedro Sánchez y Pere Aragonés inauguren estas conversaciones.

"Quiero subrayar la lealtad del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de la Nación para asegurar una estabilidad institucional indispensable para ser un país respetado dentro y fuera de nuestras fronteras. A Madrid le importa Cataluña y a Madrid le importa España. Por eso, estamos obligados a seguir caminando juntos y vamos a pelear por ello, porque nosotros no queremos que se ceda al chantaje de quienes pretenden romper nuestro país y peor aún, seguir permitiendo que se trate a los ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde han nacido, aunque estén en su propia tierra, de qué lengua hablan o sus inclinaciones políticas".

La presidenta madrileña ha subrayado que "no va a salir bien porque ya piden más, más control lingüístico, rechazan un aeropuerto y parece que una mesa, como está, no suficiente. Este creemos que no es el camino".

Ayuso ha recordado que "en Madrid, sin embargo, se estima un crecimiento del PIB de casi 8.300 millones de euros y casi 2.500 empleos para los próximos años como consecuencia de la inversión en centros de datos, que se suman al reciente conocido incremento histórico del Producto Interior Bruto de esta región desde el comienzo de la pandemia, un crecimiento 12 puntos por encima de la media nacional".

"Esto significa que tenemos que seguir ahondando en estas políticas donde son los empresarios, sus empleados, las personas que todos los días dan lo mejor de sí mismos por su empresa y por sus proyectos, los que encuentran en nuestra administración ningún tutelaje y solo el acompañamiento y la complicidad necesaria para que las personas que invierten y arriesgan, puedan seguir adelante con sus proyectos", ha afirmado la presidenta madrileña.