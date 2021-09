El sorprendente motivo de la surrealista celebración de Medvedev tras ganar el US Open

Una de las imágenes que nos dejó la gran final del US Open que enfrentó este domingo a Medvedev y a Novak Djokovic -el ruso se impuso en tres mangas con un triple 6-4-, fue la extraña celebración de Daniil tras conseguir la victoria.

El ruso no es un jugador demasiado expresivo. Tampoco mostró una gran efusividad tras tumbar al serbio, pero sorprendió la manera en la que se tiró de contado a la pista tras frenarse mientras se acercaba a la red.

Tras recoger el trofeo, Medvedev explicaba los motivos de su curiosa celebración:

"Todos los que juegan al FIFA me han dicho que es una celebración de leyenda. No quería ser protagonista por esto, pero sí que fuera algo distinto", explicó entre risas la razón de su celebración Medvedev en la sala de prensa. El ruso explicó que había sido una promesa realizada a sus amigos. "No es fácil tirarse así en pista dura y me dolió un poco la caída, pero estoy feliz por haber podido hacerlo", contó. "Los que jueguen en modo leyenda entenderán que fue un L2+Left", señaló sobre la combinación de teclas que se utiliza en el videojuego para celebrar así los goles