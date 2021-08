Cuando se cumplen 500 años de la publicación de este tratado político Ángel del Rivero presenta la primera edición "legible" de un libro escrito en 1521 por el fraile trinitario Alonso de Castrillo.

Rivero cuenta que este libro, que le ha gustado desde que era estudiante, "no tenía una contextualización", a pesar de que dice cosas importantes para nosotros. Este tratado del buen gobierno habla de cómo "la desobediencia está asociada a la mendacidad de los gobernantes, como la soberbia es un vicio político que destruye las sociedades o cómo los cargos permanentes generan corrupción".

El fraile que vivió la "revolución restauradora" de los Comuneros desde Burgos trata de explicar "por qué se ha producido este levantamiento que él entiende como una guerra civil dentro de cada ciudad". Una crisis constitucional, conflicto de clases y protesta fiscal marcada por el vacío de poder del rey Carlos I.

Dice la editorial:

Desde el capítulo 9 al 17 nos explica que los hombres crearon las ciudades en ofensa de Dios y que, por tanto, siendo social la naturaleza de los hombres, su vida política en la tierra está necesariamente condenada al conflicto. Sin embargo, Castrillo no se deja llevar por el pesimismo y no pospone la vida plena en sociedad de los hombres a la llegada de la ciudad de Dios. En los capítulos 18, 19 y 20 se lanza a la política comparada explicándonos que hay comunidades políticas bien gobernadas en la tierra, repúblicas, tal como muestran los ejemplos de judíos, griegos y romanos.

El autor:

El editor:

Ángel Rivero es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en filosofía por esta misma universidad y BSc (Hons) en Ciencias Sociales, Política y Sociología por la Open University (Reino Unido). Ha sido Visiting Scholar Fulbright en la Graduate Faculty of Political and Social Science de la New School University (Nueva York). Sus intereses, a los que ha consagrado sus trabajos, se centran en la Teoría Política, la Historia de las Ideas Políticas y el Nacionalismo. Ha sido director del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAM (2000-2003); co-director del Master de Estudios Portugueses de la UAM; consejero científico de la Universidade do Minho (Portugal). En la actualidad es coordinador del programa FIFE Science Po Bordeaux-UAM. Su última publicación de una edición de Benjamin Constant, La libertad de los modernos, Madrid, Alianza, 2019.