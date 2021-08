El príncipe Andrés de Inglaterra, demandado por supuestos abusos sexuales en el caso Epstein

El príncipe Andres de Gran Bretaña ha sido denunciado por los abusos que se produjeron supuestamente hace 20 años a Virginia Giuffre en una isla paradisiaca, propiedad de Jeffrey Epstein.

La supuesta víctima lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones, cuando todavía era menor de edad. Una acusación que el duque de York, segundo hijo de la Reina de Inglaterra, negó en una entrevista para la BBC, donde aseguraba que no la conocía de nada. "No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo haber conocido alguna vez a esta señora", insistió varias veces el príncipe en sus declaraciones a la BBC. Sin embrago, las imágenes no decían lo mismo, y es que apareció una foto en la el príncipe posaba su mano en la cintura de la joven.

El príncipe, cuya amistad con Epstein ha causado gran controversia, admitió haberse hospedado varias veces -unas cuatro- en las residencias del empresario en EE.UU. pero que en ningún momento llegó a sospechar que hubiera comportamiento inapropiado por parte del empresario, quien se suicidó en una celda en Nueva York en agosto de 2019 poco después de ser arrestado por tráfico sexual.

Son imágenes que le restan aún más credibilidad. Sobre todo tras salir a la luz pública imágenes del príncipe inglés en diferentes fiestas. Tras el escándalo, las empresas empezaron a retirar dinero de sus fundaciones y el príncipe Andrés renunció a sus deberes reales. En un comunicado Virginia Giuffre asegura que ha llegado la hora de que el príncipe inglés rinda cuentas.

Con la demanda, el duque de York podría verse forzado a ser interrogado bajo juramento, así como entregar mensajes de texto, correos electrónicos o cartas privadas relacionadas con el caso.