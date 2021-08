Un periodista resume las miserias de la nueva dictadura peruana: "Señor Castillo, su jefe es un ladrón"

El periodista y escritor peruano Beto Ortiz, una de las personalidades destacas de la televisión y la prensa del país, ha empezado a emitir su programa Beto a saber desde México, con una demoledora primera entrega en la que ha recordado todas las corruptelas y las amenazas comunistas que el nuevo Gobierno profirió antes de las elecciones y, sobre todo, cómo las está cumpliendo después del fraudulento triunfo electoral.

Ortiz decidió salir del país el pasado 21 de julio, después de que la fiscalía peruana iniciase una investigación contra él y otros periodistas acusándolos de un presunto delito de "sedición y perturbación de la tranquilidad pública".

Sin embargo, desde México Beto Ortiz ha vuelto a emitir su programa a través de la cadena Willax Televisión y, por supuesto, de plataformas en internet como YouTube. Y lo ha hecho con fuerza con una entrega en la que pone negro sobre blanco la situación y les lee la cartilla a sus propios televidentes: "Han elegido ustedes a Vladimir Cerrón como el todopoderoso hombre fuerte del Perú, ya lo eligieron, ya está ahí, ya no hay marcha atrás".

No obstante, no por eso deja de denunciar los abusos que ya está practicando el gobierno o el propio Vladimir Cerrón, del que exhibe unas imágenes visitando un hospital como si fuese ministro de Sanidad cuando en realidad no tiene, al menos en teoría, ningún cargo público. Ademas, advierte al nuevo presidente: "Señor Castillo, su jefe es un ladrón"

"El plan es disolver al Congreso"

Ortiz desgrana uno a uno la realidad tras los nombramientos de Castillo para su Gobierno y señala que son "una vergüenza" para los peruanos, poniendo como ejemplo al nuevo ministro de exteriores, Hector Béjar, al que acusa de terrorista y de haber asesinado a dos familiares de una colaboradora de su programa.

"El plan de Cerrón es que este gabinete sea rechazado por el Congreso", advierte el periodista, "ellos necesitan que este gabinete sea censurado por el Congreso" porque pretenden disolverlo, "armar su patraña de asamblea constituyente y cambiar nuestra Carta Magna para convertirnos en una nueva Venezuela, en una nueva Cuba".