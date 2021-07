Nestor Vega, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio 2021 después de participar en una manifestación que fue reprimida por la dictadura cubana. Hasta que pudieron dar con él ya había sido interrogando y torturado por varios agentes de la dictadura en Villa Marista.

Este disidente y opositor cubano narra, en primera persona, lo ocurrido en esta "manifestación pacífica" que derivó en "horrendos actos cometidos por la dictadura cubana, en los que podemos hablar desde secuestros hasta palizas".

"Fui testigo de que la marcha era pacífica. Entre nosotros se mezclaron muchos oficiales vestidos de civiles. Oficiales que comenzaron a lanzar piedras convirtiendo la marcha de pacífica a violenta" relata.

Una vez detenido, junto a muchos otros, Nestor recuerda que les mantuvieron sin comida hasta las 3 de la mañana. A esta hora, aproximadamente, "se nos levanta con insultos y fuimos hacinados unas ochenta personas en dos camiones". Según relata Nestor Vega uno de los oficiales que dio la orden dijo "que se jodan si cogen covid".

Al llegar a su destino, cuenta, "fuimos recibidos con perros y a patadas, trasladados a un lugar a oscuras y esposados. Golpeados y vejados hasta las 6 y media de la mañana, hora en la que nos desnudaron a todos".

Una vez organizados los grupos y las celdas Nestor fue trasladado a un cuarto intermedio en el que se le facilitó un uniforme, el mismo que se les da a los reclusos acusados de delitos. Posteriormente, ya en su celda afirma que no tenían y "allí estuvimos cinco días, sin poder realizar una llamada", en un lugar donde "no había aseo y no había sábanas".

En cuanto a las comidas, Nestor relata con un tono de repugnancia que la primera ración que recibieron se la llevaron "en el cubo de limpiar el baño", algo normal en ese tipo de prisiones del régimen.