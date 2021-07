Sánchez presume de inglés y luce palmito en la TV americana

Pedro Sánchez no ha conseguido por el momento ni una reunión con un representante público en su viaje a Estados Unidos. Ni el alcalde de Nueva York, ni ningún gobernador ni, por supuesto, el presidente Biden le han hecho hueco en sus agendas en lo que sólo puede definirse como un fenomenal fracaso diplomático.

Sin embargo, si ha logrado algunas intervenciones en la prensa, especialmente una entrevista en el programa Morning Joe de la MSNBC, una de las grandes cadenas norteamericanas de orientación más bien izquierdista.

Durante entrevista, de unos diez minutos de duración, el presidente del Gobierno ha respondido en un inglés muy fluido a las preguntas de dos periodistas -uno junto a él en el estudio y otra desde Washington- a los que trata de explicar por qué no hay encuentros oficiales en su agenda y, sobre todo, sus planes económicos tras la pandemia, tema que comenta hablando en varias ocasiones de "transición ecológica" y "digitalización".

Sánchez luce un notable nivel de inglés durante la entrevista, además de una estudiada sonrisa y un aspecto muy saludable que ha llamado la atención a algunos usuarios de redes sociales en EEUU que han elogiado contundentemente el físico del presidente, de lo que se han hecho eco medios españoles.

En sólo 10 minutos de sonrisas y preguntas no demasiado complicadas Sánchez no ha dejado grandes titulares, pero no ha perdido la ocasión de criticar a Trump y lanzar también veladas críticas a la oposición en España al comentar lo dañino que las "luchas partidistas" pueden ser en la batalla contra el coronavirus.

El presidente del Gobierno, también ha paseado por las calles de Nueva York en el marco de su visita por Estados Unidos, en su primera jornada en el país.