La policía de la dictadura cubana detiene en directo a la youtuber Dina Stars

Dina Stars estaba contando en directo la dramática situación por la que está atravesando el pueblo cubano cansado de 60 años de dictadura castrista de la que ha dicho que "el detonante ha sido la crisis sanitaria, alimenticia, no hay nada".

En un momento de la entrevista ha interrumpido a la presentadora para decir: "Me llevan". Ha asegurado que agentes de la dictadura cubana estaban en la puerta de su casa y que tenía que salir a atenderlos. Instantes después ha vuelto para decir que "hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me obligan a ir con ellos".