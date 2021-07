Así deja en evidencia una juez a una periodista del diario de Escolar

Durante un acalorado debate televisivo Esther Palomera, que es una periodista del diario de Ignacio Escolar, acusaba, en su afán por defender al Gobierno, a la juez María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de no haberse leído el anteproyecto de la Ley del "sólo sí es sí" de Irene Montero. Esta ha sido la respuesta:

La periodista: "La juez ha empezado diciendo que no ha leído el anteproyecto de ley lo cual ha mi me parece alucinante. Que alguien se ponga delante de una cámara a hablar de un anteproyecto de ley que no ha leído".

María Jesús del Barco: "Mire, no necesito leerme la reforma para decirle que ya el código penal pivota sobre el consentimiento por tanto, es evidente que en nuestro ordenamiento jurídico se castigan las relaciones sexuales no consentidas y eso es algo que se introduzca ahora. Pero en nuestro código penal ya se está castigando las relaciones sexuales no consentidas y al final es la prueba lo que determina o no si ha habido un consentimiento. Esa es una garantía, para la mujer víctima y también para el acusado porque no nos olvidemos que en nuestro ordenamiento jurídico y en los convenios europeos de los que España es parte establecen principios constitucionales que debemos respetar cuando ponemos nuestras resoluciones".

"No se trata de que los tribunales o la víctima o el acusado tenga que llegar al Tribunal Supremo, es que el Tribunal Supremo es un mecanismo de recurso que es una garantía para todos en el procedimiento", tanto para las víctimas como para los acusados"