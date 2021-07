Andrés Arconada entrevista a Santiago Segura para Es Cine por su nueva película ¡A todo tren! Destino Asturias, una divertida comedia familiar en la que Segura debe llevar a su hijo y 6 niños más en tren hasta un campamento en Asturias. Sólo contará con la ayuda de Leo Harlem, el desastroso abuelo de uno de los niños. Precisamente de él ha dicho que "es un sinvergüenza, mentiroso, caradura... pero es campechano, como el emérito".

El problema es que por acontecimientos poco afortunados los niños terminarán viajando solos en el tren mientras los adultos intentan alcanzarlos en un viaje a la desesperada por la carretera. Los niños harán de las suyas en el tren donde un revisor, Florentino Fernández, intentará ponerles coto.

Santiago Segura sorprendió a toda la industria del cine cuando el verano pasado, en plena pandemia y sin vacunas aún a la vista, estrenó contra todo pronóstico Padre no hay más que uno 2. Su valentía tuvo recompensa, la película recaudó más de 13 millones de euros en taquilla, lo mismo que la primera parte estrenada antes de la pandemia. "No era un momento muy oportuno pero los cines estaban abiertos y no podía negarles mi película".

Este verano con el avance de la vacunación las grandes distribuidoras empiezan a sacar todo el material que tenían atrasado. Películas como Un lugar tranquilo 2, Viuda negra o Fast and Furious 9 llevaban más de un año guardadas en un cajón. En este sentido Santiago ha bromeado en esRadio, "yo presumo de que mi película es pan caliente, recién salida del horno".

Para Santiago el cine es terapéutico, "es mi evasión, una válvula de escape". Y ha defendido el llamado cine comercial, "me encanta el cine que mueve conciencias pero no olvidemos que el cine es evasión, es la fábrica de los sueños que decían en Hollywood".

Aunque los reconocimientos públicos en forma de nominaciones en los Premios Goya no terminan de llegar, pese a haber sido la película más taquillera en 2020 y haber tirado del carro del cine español no recibió una mísera nominación en los Goya de este año, Santiago puede presumir de tener el cariño del público. "El prestigio, la admiración... con que me tengan simpatía me vale, bueno, últimamente con que no me odien me hace feliz", ha dicho entre risas en Es Cine.

Rodar en pandemia

Haber hecho esta película completamente en tiempos de pandemia "ha sido un reto, pero los retos me divierten". En este caso, a la situación de las medidas de prevención como las mascarillas había que sumar "el reto de rodar en un tren con 6 niños en un compartimento más todo el equipo técnico".

No obstante, se muestra orgullo pese al sufrimiento "como todos los que han intentado mantener su trabajo durante la pandemia, por eso es tan necesario las comedias ahora". De la película ha dicho que "los espectadores van a empatizar con los personajes, son desastrosos pero entrañables". Al final "te vas riendo de las desgracias que le pasan porque sabes que en estas comedias las cosas acaban más o menos bien, no como en la vida que sí que sabemos que va a acabar muy mal".

Desgracias que provocarán la carcajada del público porque "la comedia es la tragedia de otros, como decía el guionista Mel Brooks: ‘Tragedia, me rompo una uña, comedia, te caes en una alcantarilla y te mueres’".

Flo, el mejor actor de España

Santiago Segura ha explicado que él es muy perfeccionista y pone mucho interés en el casting. Pese a "los haters por haber cogido al Cejas, creo que tiene una gran naturalidad". Una de las claves en el reparto es Florentino Fernández, "uno de los mejores actores que tenemos, no sólo de comedia". El problema es que no confían en él y "mira que carrera tiene, de 9 películas 8 son conmigo". En la película hace pareja cómica con Joaquín Reyes.

Lo fundamental también era encontrar a los niños perfectos, "hay muchos niños muy guapos pero que transmitan y sean naturales es complicado". Durante el proceso de casting "mi mujer me preguntó qué tal iba y al enseñarle la foto del que iba a hacer de mi hijo me dijo, ‘pero por favor, cómo va ser ese niño tan guapo hijo tuyo’".

Tony Leblanc

También ha tenido palabras de cariño para Tony Leblanc y el resto de "leyendas" con las que ha trabajo como Concha Velasco, López Vázquez, Alfredo Landa... "he compartido mesa y mantel con ellos, me puedo morir a gusto".

Además ha contado que "la biografía de Tony era muy comedida, las cosas que contaba en su casa a sus amigos....". Por eso "yo le decía pero tienes que escribirlo en un libro y siempre me contestaba, ‘no, soy un caballero’". también ha revelado cómo intentó convencerlo. "Cómo soy un poco cabroncete, le dije ‘has leído las memorias de Alfredo Landa, dice que eras un actor regulero’".

Antes de despedirse ha confirmado que habrá Padre no hay más que uno 3, "me he enamorado de esa familia, ya que no tengo madre me he puesto a Loles León". A partir de este jueves 8 de julio en todos los cines de España pueden ver ¡A todo tren! Destino Asturias.

Tráiler de ¡A todo tren! Destino Asturias: