Ana Torroja y Alaska, dos mitos del pop español juntas por primera vez

Alaska y Ana Torroja, dos de los mitos del pop español y la movida de los años 80, han colaborado juntas por primera vez en sus carreras. Las cantantes han grabado "Hora y cuarto", el que será el single de presentación del próximo disco de la excomponente de Mecano.

Hacía mucho tiempo que el mundo de la música no nos sorprendía con un dúo tan potente. Con esta canción, además, rompen con la leyenda que les rodeaba sobre una mala relación entre ambas artistas. "No había ninguna rivalidad. Era una rivalidad impuesta. No estaba bien visto que un grupo que venía del underground y otro del que decían que éramos niños bien se llevaran bien. Y como muchas veces hemos contado Alaska y yo, eran los chicos los que no se llevaban tan bien y nosotras nos teníamos que ver en el cuarto de baño o detrás de una puerta a escondidas, como los amantes", contó Torroja en una entrevista en El Hormiguero.

El divertido vídeo que acompaña este single termina con un beso entre ambas. También ha participado Mario Vaquerizo, fan incondicional de Ana Torroja y marido de Alaska.

El próximo 2 de julio sala a la venta el disco Mil razones, de Ana Torroja, en el que ha contado con jóvenes productores de electrónica como El Gincho, Alizz, Atica y Henry y Mike. Lo presentará en el Tour Volver, la gira que tiene previsto realizar este verano y que tuvo que aplazar hace un año por la pandemia de la Covid-19.