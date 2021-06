Lo que para Pedro Sánchez ha dado de sí su "breve encuentro" con Joe Biden

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intentado hacernos creer que sus 30 segundos con Joen Biden han dado para abordar varios temas: "Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido... Pero fíjese si me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando de reforzar esos lazos militares entre EEUU y España... saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data de 1988 y hemos de actualizar... También hemos conversado sobre la situación en Latinoamérica. Saben que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero Argentina y luego Centroamérica, y le he trasladado mi preocupación por la situación migratoria y económica durante la pandemia".

Y por si faltara algo, a Sánchez también le ha dado tiempo a trasladarle "mi felicitación por la agenda progresista y su vuelta a los grandes consensos multilaterales sobre todo del cambio climático y del acuerdo de París".