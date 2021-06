El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha relatado a los medios los temas que ha tratado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante los escasos veinte segundos de paseo por un pasillo de 20 metros en el marco de la cumbre de la OTAN. Pues bien, el resumen que ha hecho Sánchez a los medios sobre esa conversación dura exactamente el triple del tiempo que permaneció junto a Biden.

Según Sánchez, estuvieron hablando de relaciones bilaterales y defensa, de la situación en Latinoamérica e incluso le dio tiempo a felicitar a Biden por su "agenda progresista".

"Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido... Pero fíjese si me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando de reforzar esos lazos militares entre EEUU y España... saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data de 1988 y hemos de actualizar", ha señalado Sánchez en el tiempo que dura exactamente el primer paseíllo junto a Biden.

"También hemos conversado sobre la situación en Latinoamérica. Saben que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica, primero Argentina y luego Centroamérica, y le he trasladado mi preocupación por la situación migratoria y económica durante la pandemia", ha afirmado Sánchez en el lapso que dura un segundo paseo.

Y por si faltara algo, a Sánchez también le ha dado tiempo a trasladar a Biden "su felicitación por la agenda progresista y su vuelta a los grandes consensos multilaterales sobre todo del cambio climático y del acuerdo de París", todo ello en el tiempo en el que se produciría un tercer paseo.