Simón sugiere que los medios favorecen a AstraZeneca por interés económico: "Pueden tener patrocinadores"

El polémico director de CCAES, Fernando Simón, ha culpado a los medios de comunicación del caos sobre la segunda dosis que han de recibir aquellas personas que fueron inoculados con una primera de la vacuna de AstraZeneca: "Los medios de comunicación pueden tener patrocinadores de uno y otro lado y eso no favorece que la población tenga una opinión formada", ha dicho en la rueda de prensa celebrada este lunes.

Además, ha asegurado que el rechazo generalizado entre estas personas a recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus no es global: "No está pasando lo mismo en todas la CCAA ni en todos los tramos de edad" dentro de las franjas aceptadas, por lo que "no hay que hacer global un problema que es de alguna CCAA", ha señalado.