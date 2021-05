El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha manifestado en contra de la posibilidad de que el Consejo de Ministros conceda indultos a los doce condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia por el proceso independentista catalán que derivó en el referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017, y ha señalado que "políticamente es indeseable" conceder esa medida de gracia y, tras el informe del Tribunal Supremo contrario a los mismos, sería "un acto ilegal".

Así lo ha aseverado el veterano político socialista en el turno de preguntas de una conferencia que ha pronunciado en el Auditorio Municipal 'Rafael de León' de Tomares (Sevilla), en el marco del Foro 'España a Debate'.

Alfonso Guerra ha comenzado sosteniendo que sobre esta cuestión de los indultos "hay en la opinión pública instalada una idea muy equivocada, en los medios de comunicación y hasta en el Gobierno, y es que piensan, dicen que los indultos son de libre disposición del Gobierno, que los puede decidir el Gobierno como quiera, y eso no es verdad", según ha advertido.

En ese sentido, ha subrayado que la Ley de Indultos "establece unas condiciones para que se pueda llevar la decisión al Gobierno, y luego el Gobierno tiene la capacidad de decisión", y, en concreto, "el artículo 25" de dicha ley "establece que debe haber un informe prescriptivo, obligatorio, del tribunal sancionador, el que juzgó" a los condenados objeto de indulto, que "tiene que debe decir si se cumplen o no las condiciones que establece la ley".

En este caso, en el informe de la Sala de lo Penal del TS, según ha continuado el exvicepresidente, al respecto de estos posibles indultos deberían "especificarse las pruebas o indicios que hayan podido observarse del arrepentimiento del penado", y "el tribunal sancionador lo ha dicho con toda claridad: no hay arrepentimiento".

Incluso algunas de las "personas penadas han llegado al colmo" cuando el tribunal les ha solicitado "si tenían algo que añadir, y han dicho que 'no tengo nada de qué arrepentirme y lo haré otra vez'". "Esa es la condición contraria de la que exige la ley para dar el indulto", ha alertado Alfonso Guerra.

Ha añadido que "si el tribunal dijera que un señor ha cumplido todos los requisitos de expresar arrepentimiento, de que no va a volver a repetirlo, el Gobierno puede decir que le da el indulto o que no se lo da, ahí sí es de libre disposición, pero si el tribunal dice que no reúne las condiciones de arrepentimiento, el Gobierno no puede dárselo".

"Ni el propio Gobierno se da cuenta de que, si dice eso el informe (del TS), no se lo puede dar (el indulto), sería un acto ilegal", ha afirmado Alfonso Guerra, que también ha puesto de relieve que "los indultos son individuales, la ley establece que la petición de indulto es para un penado", y, en este caso, "todas las peticiones que han hecho son colectivas" para los presos "del 'procés'", algo que "también anula la capacidad de esa petición" de indulto, según ha sostenido el que fuera también vicesecretario general del PSOE en la etapa de Felipe González como secretario general.

Así, Guerra ha dicho tener "clarísimo que el indulto no se puede dar, y no se debe dar políticamente". "Políticamente es totalmente indeseable, y jurídicamente no es legal", ha zanjado.