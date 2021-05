La granadina María Dueñas gana uno de los concursos de música más prestigiosos del mundo

La granadina María Dueñas, de 18 años, se hizo con el primer puesto en el concurso Yehudi Menuhin, una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Con este reconocimiento, la española se consagra como una de las mejores violinistas del mundo. El premio está dotado de 20.000 dólares y el préstamo de un violín Stradivarius por un periodo de dos años.

La joven conquistó al jurado del Yehudi Menuhin en Richmond con la interpretación de las obras Subito de Lutowlawski, el Andante cantabile del Concerto para violín nº 4 de Mozart y el Allegro non troppo de la Sinfonía española de Lalo, según publica la revista especializada Scherzo.

No es el primer concurso de referencia que gana Dueñas. En enero, venció en el Getting to Carnegie Hall 2021.