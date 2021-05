Dice David Jiménez Torres que "todas grietas de la actualidad conducen a 2017", un año que nos obliga a cambiar. "Marca un antes y después por mucho que nuestro primer impulso sea la nostalgia, reconstruir el mundo de ayer". Nada es lo mismo tras el golpe de estado en Cataluña. A todos nos pareció "increíble" pero los nacionalistas llegaron a la meta y declararon de forma unilateral la independencia de España, "un estado democrático, moderno y europeo". Durante más de cuarenta años casi nadie se tomó en serio una amenazada explícita y confiamos en ese dejarlo estar que forma parte de nuestra cultura política. Pero como dice David ya se ha visto que "no va a desaparecer solo", que si "no le disputamos los marcos, el nacionalismo ganará".

Los líderes políticos de la culminación del ‘plan Pujol’ están encarcelados o huidos de la justicia, pero, "la crisis sigue abierta porque los mecanismos que utilizamos" para resolverla "siguen siendo los equivocados". La premisa de que "las autonomías eran suficientes para integrar a los nacionalismos" no ha funcionado y, por otro lado, que era una problema del pasado, que nada tenía que ver con el siglo XXI también se ha caído. ¿Entonces qué sentido tiene mantener el sistema autonómico? Jiménez Torres cree que "la idea de que se puedan desmantelar las autonomías es menos práctica que la de tener un sistema de las autonomías más real y sensato", de gestión donde se demuestre que es mejor para el ciudadano, y propone "un debate real sobre qué competencias deberían tener y cuáles no".

Y mientras "la construcción de la nación catalana fue progresando y la nación española no". El autor plantea en el libro la penúltima etapa del gran asunto de la política española: la destrucción de la nación española y la voladura de la Constitución de 1978. Es "una crisis que nos apelaba a todos", comenta, "yo no estoy dispuesto a aceptar que unos políticos decidan qué leyes cumplen y cuáles no". Enfocar esta crisis desde el constitucionalismo "nos permite salir de una zona más resbaladiza que es la de las identidades, donde siempre lo llevan los independentistas o los de podemos".

Por otro lado, a partir de 2017 el discurso nacionalista paso del orgullo a la victimización. "llevan tres años diciendo: somos unas pobres víctimas. Ya no hablan a sus votantes del futuro sino del pasado". ¿Y los del otro lado? ¿En qué punto se encuentran los llamados constitucionalistas? Dice Jiménez Torres que la oposición no ha sabido "tener un discurso unificado del 1 de octubre".

Más cuestiones: ¿No hablaremos de constitucionalismo para no hablar de España, de nación, de unidad? ¿El patriotismo constitucional es eficaz o una construcción de las élites? ¿El ciudadano de a pie se moviliza más en nombre de una nación que de una constitución? El autor apunta que le parece "más complicado explicar las manifestaciones contra el separatismo del 8 o del 29 de octubre que el 1 de octubre".

David cree que Pedro Sánchez sí supo tener "la intuición" de leer la zona de confort de sus votantes, "que había muchos sectores del PSOE que no estaban dispuestos a pensar que ya no se podía pactar con los nacionalistas", y se negaron a admitir que "tenían más en común con el PP o Ciudadanos que con Esquerra".

Dice la Editorial: