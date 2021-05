De 1990 a 2020: las oportunidades que desperdició España y las que aprovecharon otros

Esta semana, La Pizarra de Domingo Soriano nos pone ante un espejo al que no siempre nos gusta mirar. Porque lo que refleja es la imagen de España y la evolución de los grandes números macroeconómicos en las últimas tres décadas.

No es una sorpresa, pero, como nos explicarán Nuria Richart y Domingo Soriano, las cifras no son nada buenas. Nuestro país no ha aprovechado las oportunidades que se le ofrecían. Quizás la noticia que mejor reflejó esa decadencia fue la que hace un par de meses nos sorprendía con un dato muy significativo: por primera vez desde la caída del comunismo, un país del Este de Europa (en este caso, la República Checa) superaba a España en PIB per cápita en paridad de poder de compra.

Es cierto que estas estadísticas siempre tienen una doble cara (en PIB per cápita en términos absolutos España sigue por delante), pero incluso así, es una muy mala señal. Hablamos de una región que hace apenas 25-30 años se intentaba recuperar de los estragos causados por medio siglo de comunismo. Pues bien, ahora los checos, eslovenos, eslovacos o húngaros cada día nos miran más como iguales. Y sí, en parte es porque ellos lo han hecho muy bien; pero por otra parte, la razón hay que buscarla en nuestro desempeño, que ha sido muy pobre.

Por todo esto, La Pizarra de esta semana está dedicada a pensar sobre lo que nosotros hemos hecho mal, pero también, sobre lo que otros sí han sabido aprovechar (incluidos otros países ricos de la UE, como Irlanda, que no han caído en la complacencia).

Todos los vídeos de La Pizarra de Domingo Soriano, en el siguiente enlace.