Imágenes de la reunión de 'Friends', el regreso más esperado de la televisión

Tras numerosos retrasos, llega el teaser trailer de uno de los estrenos televisivos más esperados del año: el de la reunión de los protagonistas de Friends. El reencuentro de Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer ha sido uno de los momentos más esperados por los fans y podrá verse, en Estados Unidos, el 27 de mayo en HBO Max.

El teaser muestra a Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica y Joey de espaldas, caminando por una calle de noche, en lo que parece ser el set de rodaje de la icónica ficción. De fondo, se escucha una versión melódica del emblemático tema "I'll Be There for You" de The Rembrandts.

En este reencuentro, habrá un buen número de estrellas invitadas como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott. Gould, Kit Haringtn, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon y Malala Yousafzai.