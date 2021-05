El hijo de Cañizares refleja la cruda realidad que sufren muchos niños en la cantera del Madrid

Lucas Cañizares, hijo de Santiago Cañizares, tiene 18 años y juega en el Real Madrid de juveniles.

Lucas se sincera y asegura que la presión le pudo en sus primeros pasos, cuando fichó cuando tenía 13 años, como jugador del Real Madrid. "La camiseta del Madrid me quedaba enorme. No me arrepiento de decirlo, ya que con el tiempo he conseguido solventar ese problema, pero yo era un flan. Para mi era un alivio cuando el entrenador daba el once y yo no estaba. Yo tenía mucha presión. No me sentía preparado para vestir la camiseta del Real Madrid. Tuve que aprender a lidiar con esa presión. La primera temporada la cerré teniendo la sensación en la que yo no había podido ser yo mismo. No podía sacar todo lo que tenía dentro. Muchos compañeros míos no tuvieron tanta suerte y que no fueron de soportar esa tremenda presión que sientes al ponerte la camiseta del Real Madrid".