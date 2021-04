Uno de sus eslóganes de campaña, el de vivir a la madrileña, ha sido criticado por muchos por considerarlo un eslogan nacionalista, a lo que Ayuso contestaba que el nacionalismo quiere lo malo para los demás, pero no lo bueno para sí. "En Cataluña no quieren lo mejor para Cataluña sino que le vaya mal a Madrid", sin embargo en la capital, "se es madrileño desde el primer día y hay orgullo porque, como España y como el Rey, Madrid es de todos pero no pertenece a nadie y en Madrid se es madrileño desde el primer día. Es una forma de vivir, donde se madruga mucho, se pagan impuestos, se trabaja mucho... pero cuando la gente viene a Madrid ya no se quiere ir".

"¿Qué es Madrid para Díaz Ayuso?" Le preguntaba un contertulio: "Madrid es un sitio donde cuando viene una borrasca como Filomena, pasas por la calle Santa Engracia y hay una mesa con tres metros de nieve pero con madrileños tomándose una cerveza. Que pasas por una cafetería y ves un grupo de amigas de unos 90 años con su cafelito y sonriendo. Vivir a la madrileña es pelear cada día, salir adelante. Por eso tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo".

"Yo no quiero levantar un sentimiento de identidad, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido. Nos hemos dado una sociedad próspera, libre y orgullosa" terminaba.