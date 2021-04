Monasterio echa a Iglesias de un debate en la SER ante la desesperación de Angels Barceló

Bronca en la SER en el debate previsto para este viernes entre los candidatos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. El programa comenzó con la mención a las amenazas recibidas por el candidato Pablo Iglesias y la candidata de Vox, Rocío Monasterio, afirmó que condenaba "todo tipo de violencia" pero no condenó específicamente lo ocurrido con Iglesias, que poco antes había puesto en duda con estas palabras: "De Pablo Iglesias me creo poco, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias lo ponemos en duda, nos ha engañado".

El líder de Podemos, con tono solemne, contestó: "Esto no es aceptable. Si no se retracta, permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha". Monasterio, mientras, le animó a ir a comisaría tras reprocharle que Iglesias no hubiera condenado jamás los ataques a Vox en los mítines. "Si es tan valiente, lárguese", le espetó.

Una cada vez más angustiada Angels Barceló les pidió que respetasen el turno de palabra: "Este no es el tono". "Que se levante y que se vaya, es lo que están deseando muchos españoles", insistió Monasterio.

Iglesias finalmente terminó dejando su asiento, tras lo cual Barceló salió tras él para tratar de convencerle de que volviera a la mesa. "Perdóname, estáis cometiendo un error blanqueando que puedan estar aquí defiendiendo cosas en contra de la democracia, no vamos a debatir", le dijo Iglesias. La periodista, mientras, le rogaba: "Pablo, Pablo, atiende un momento. Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo, esto es un debate electoral entre demócratas".

La candidata de Vox le llamó entonces "activista política": "Cogiéndole de la manita… ¡anda!". Barceló respondió: "No soy una activista, soy una demócrata".

Pese a las súplicas de Barceló para que respondiera "a la provocación de la ultraderecha", Iglesias terminó yéndose. "Estamos mejor", dijo Monasterio desde su asiento. Ángel Gabilondo, el candidato socialista, y Mónica García, de Más Madrid, también dejaron el debate al saber que Iglesias no volvería.