Adama Traoré no había marcado ni asistido en toda la Premier League. Hace cinco días dio la primera asistencia, tras una jugada individual espectacular, y este viernes ha hecho su primer gol. ¿Ha despertado a tiempo para que Luis Enrique le llame este verano? Adama Traore es uno de los futbolistas que el seleccionador tiene en la agenda de cara a la Eurocopa de este próximo verano. El extremo, sin embargo, no fue citado en el último parón internacional. En los Wolves, donde está rindiendo a un gran nivel en las últimas temporada, se dio a conocer por su físico, al tener un cuerpo más de boxeador que de futbolista, y por su velocidad y potencia.

El futbolista es rápido, ya lo sabíamos, pero este viernes desplegó una nueva faceta: el disparo. Si es Adama Traore, el disparo tiene que ser fuerte y no buscando, precisamente, la colocación. Los Wolves lograron la victoria ante el Fulham con un tanto del extremo en el último minuto. El portero rival no pudo hacer nada. Casi no le da tiempo ni a apartarse.

No es la única jugada destacada de Traore en los últimos días. El pasado 5 de abril protagonizó otra acción espectacular. Recoge el balón en la frontal de su propia área, recorre todo el terreno de juego, deja atrás hasta a cinco futbolistas y tiene energías suficientes para poner un centro perfecto que acaba en gol.