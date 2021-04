Macarena Olona ha dicho en una entrevista en Es la Mañana de Federico que para la campaña a las elecciones de la Comunidad de Madrid "Vox no ha pactado una no agresión con el PP, es cómo nos hemos comportado estos meses, fiables y leales, protegiendo a Ayuso cuando se ha visto sola con los ataques despiadados desde el Gobierno y desde Génova".

"Todos somos conscientes de que el problema que tiene Ayuso es Génova", ha añadido Olona, que ha puesto como ejemplo los pactos del PP con el PSOE como "las negociaciones indignas para repartirse los jueces". "La campaña la asumimos con muchísima ilusión y es una oportunidad para que los madrileños se puedan ver representados por la voz del sentido común".

Del boicot promovido por Podemos al acto de Vox en Vallecas, ha dicho que "no vamos a dar un paso atrás, porque lo que hemos hecho estos meses es defender al pueblo de Madrid, incluso del Gobierno de Sánchez". "Esto no va de personas, pero no vale dar un mensaje hasta el 4 de mayo para dar otro el día 5" y ha asegurado que para ella "el verdadero rostro del PP es el de Cayetana Álvarez de Toledo".