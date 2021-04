"Me voy a pasar del modo entrenador al modo aficionado si me permitís. Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queráis llamar". Así anunciaba Imanol Alguacil el que será recordado como uno de los momentos de esta Copa del Rey 2019/20 que levantó la Real Sociedad tras derrotar al Athletic de Bilbao en la final de La Cartuja (0-1).

Con la voz rota por los gritos que había dado durante el partido y en la celebración del título —se trata de la tercera Copa que gana la Real Sociedad en su historia y de la primera tras 34 años de sequía—, Alguacil se desató en la sala de prensa de La Cartuja.

Se quitó la chaqueta para enfundarse una de las camisetas especiales que lució la Real Sociedad para esta cita para la historia, cogió una bufanda con el txuri-urdin (blanquiazul) característico de la entidad y espetó: "Esto va por toda Guipúzcoa, esto va por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa: todos conmigo, ¿eh? ¡Vamos Real, aúpa! ¡Vamos, Goazen!".