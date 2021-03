Luis Enrique: "No tomo las decisiones según lo que piense Pepe, Manolo o Lucas"

El seleccionador español Luis Enrique ha pasado por sala de prensa telemática en la previa del choque contra Kosovo de clasificación para el Mundial de Catar.

Preguntado sobre la ausencia de un once fijo que los aficionados puedan recitar de memoria, el asturiano ha sido contundente. "Yo tomo mis decisiones. No las tomo según lo que piense Pepe, Manolo o Lucas", ha zanjado. Y sobre la presencia o no mañana del capitán Sergio Ramos en el partido, Luis Enrique no ha querido despejar dudas. "Da igual lo que pase porque siempre habrá especulaciones. Está bien. La decisión se tomará mañana, como siempre", ha explicado.