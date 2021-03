Luis Enrique tras ganar a Georgia: “España tiene que estar en el próximo mundial y no contemplamos no estar”

La selección española ha conseguido su primera victoria para conseguir el billete a Qatar 2022 tras remontar el partido a Georgia en el minuto 92. El seleccionador nacional, Luis Enrique, ha criticado que "nos hemos encontrado varios balones deshinchados en el juego y solo 6 balones en el partido".

Preguntado por si tiene dudas de la clasificación, el técnico asturiano ha destacado que "no tengo dudas, España tiene que estar en el próximo mundial y no contemplamos no estar". Cuestionado por la no presencia del capitán, Sergio Ramos, Luis Enrique ha reconocido que "sé que cualquier cosa que decida va a generar debate".