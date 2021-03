La escalofriante lesión tras intentar levantar 220 kilos: se revienta el pectoral

Crowley ha subido el vídeo donde sufrió el accidente para alertar a sus seguidores. "Bueno, si aún no habéis visto el vídeo aquí lo tenéis, a mí me cambió completamente la vida", reconoce. El propio culturista explicó que tuvo que ser sometido a cirugía después de que "se desgarrase completamente el tendón pectoral". Tras el incidente, tuvo que estar cinco días ingresado en el hospital.

"El pectoral era literalmente un bulto tocando mi barbilla. Fuimos a A & E me dieron analgésicos, sin embargo no pudimos conseguir una resonancia magnética ya que no cabía en la máquina", relata.

Le operaron al día siguiente. La cirugía duró 4 horas y se llevó a cabo 30 después del accidente. "Estuve muy mal después. No sentí las piernas ni los brazos durante dos días, tuve muchos vómitos y un dolor tremendo durante tres días después de la cirugía, así que me mantuvieron en el hospital. Una vez que empecé a poder caminar y sentir mis extremidades de nuevo nos dieron el alta".