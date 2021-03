Un año de crisis por el coronavirus: "Si el Gobierno no hace reformas, tendrá que hacer recortes y serán más duros"

2020 ha sido un año negro para la economía española -y más todavía para las decenas de miles de personas fallecidas por el coronavirus y sus familias-. Ya se ha cumplido un año desde la fatídica declaración del estado de alarma, que desencadenó un hundimiento nunca visto en nuestra economía durante el periodo de paz y del que España todavía no se ha recuperado.

El economista, analista de cabecera de Libre Mercado y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar, repasa en una entrevista con la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García, todos los efectos que ha causado la trágica pandemia en las finanzas del país. A pesar del optimismo del Gobierno, "la situación económica, y sin hacer dramatismos, es sumamente preocupante" advierte. "Nunca en la historia se había llevado a cabo un cierre tan masivo de sectores", recuerda. Y esta decisión ha desencadenado graves consecuencias.

La tardanza del Gobierno en aplicar un plan de choque económico también ha contribuido al desastre. "Las empresas que ahora no son viables, podían haberlo sido hace unos meses. Se han dejado caer a muchas empresas y quizás ahora hay que seleccionar", lamenta Rotellar, que señala que las ayudas directas "no son una subvención, sino una compensación por los cierres".

Los ERTE zombies, la deuda pública desbocada y el hundimiento de la inversión nos dan las pistas de que también estamos ante una crisis subyacente, que permanece oculta, y cuyos efectos todavía no estamos percibiendo. "La caída de la inversión refleja que hay poca confianza, poca certidumbre y poca seguridad jurídica" en España.

El economista ha criticado la pasividad del Gobierno ante la debacle económica actual y avisa de que "Bruselas no va a permitir que tensemos la situación económica de la Unión Monetaria", por tanto, "si no se hacen reformas, vendrán los recortes que nos van a imponer. Y serán más duros. Sería mejor hacerlas nosotros, porque si vienen desde arriba, será un listado de recortes sin una sensibilidad sobre los problemas de la economía española". Entre las tareas pendientes de España están "la parte de las pensiones, la flexibilización del mercado de trabajo y la sobrecarga del coste de la Administración".

Respecto a la política fiscal de Sánchez e Iglesias, que se han negado en rotundo a bajar la fiscalidad a los contribuyentes, Rotellar recomienda "pensar en la bajada del Impuesto de Sociedades. Es mejor asumir un posible quebrando de recaudación en el corto plazo para atraer inversiones que generarían actividad, empleo y más recaudación por otras figuras tributarias". El experto apunta al verano como la fecha clave para evaluar si España va a ser capaz de recuperarse a tiempo.

El experto ha clamado por "una política ortodoxa, aunque fuera socialdemócrata", pero evitando "un populismo que lleva a la generación de una deuda perpetua", como el que pregona buena parte del PSOE junto a Podemos. Es fundamental que "para la generación de cualquier actividad económica, el Gobierno no estorbe y no ponga trabas. Está claro que hay que destinar una parte al pago de impuestos para cubrir los servicios fundamentales y la redistribución de la renta, pero todo ello tiene que estar ligado al crecimiento económico, a prosperar y no a apostar por una economía subsidiada. Hay que crear una economía sostenida por sí misma, no una economía subsidiada y sostenida por el gasto público".

Rotellar ha defendido que España siga apostando por el turismo a pesar de las críticas de algunos miembros Podemos. "Hay que mejorar en otros sectores, pero también hay que mantener el turismo. Es una rama importantísima en la que somos muy competitivos", señala.

Sobre la amenaza de las políticas de Pablo Iglesias o Ángel Gabilondo, que aspiran a gobernar la Comunidad de Madrid, Rotellar recuerda que "la política que defiende Isabel Díaz Ayuso está en contraposición con la de la oposición. En términos generales, las épocas de mayor prosperidad estructural vienen dadas por un menor intervencionismo público, un gasto público austero, que permita dotar unos servicios suficientes, impuestos bajos y clima de certidumbre y seguridad jurídica, que permita invertir". Nada que ver con las propuestas de ambos candidatos. "Cuando una cosa funciona no hay que intentar cambiarla para estropearla", concluye.