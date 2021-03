Respecto a su futuro Toni Cantó no ha aclarado lo que va a hacer, "todavía no lo sé", eso sí, ha dicho que estará "en la batalla para recuperar la Comunidad Valenciana" que está tomada por el nacionalismo. "Yo daré la batalla en Valencia desde donde sea. Es un drama el tema de la lengua en Valencia y la no libertad de la enseñanza". "El tripartito está hundiendo la comunidad cuando tenía la oportunidad de aprovecharse de la situación en Cataluña".

Sobre cómo tomará partido en esta batalla, Cantó destacaba que "se puede dar la batalla desde los medios de comunicación, desde plataformas o intentando agrupar para dar la batalla cultural, y yo estaré en cualquiera de esos sitios, y si se me pide y tengo la oportunidad de apoyar lo, haré, porque cuando está en el poder una ideología que cree que la riqueza y la creación de empleo son un peligro nos vamos al carajo".

"Que alguien de la cúpula del partido me acuse de nada cuando son ellos los que están destruyendo el partido".

Madrid se puede convertir en un infierno fiscal

"Tienes que escuchar a una izquierda que todos los días está hablando de Madrid como el demonio. Criminalizar al madrileño es un desastre", ha destacado Toni Cantó durante la entrevista.

"Yo quiero ver al PSOE diciendo la verdad y lo que ha hecho fuera de Madrid y que hará en Madrid. Madrid se puede convertir en un infierno fiscal como en Cataluña o Valencia".