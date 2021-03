García Adanero, recordando a las víctimas de ETA en el Congreso: "¡No me va a callar nadie, sólo faltaba!"

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Carlos García Adanero ha protagonizado este miércoles una de las mejores y más sinceras intervenciones en la Cámara Baja durante la sesión de control al Gobierno.

"Cuando te han asesinado, tienes todo el derecho del mundo a hablar aquí las veces que haga falta. Solo faltaba que encima nos impidan reconocer y honrar a aquellos que murieron, compañeros nuestros y otros muchos que a lo largo de los meses me han dado permiso para hablar en su nombre, por defender las libertades", ha señalado el diputado navarro.

En referencia al País Vasco, Adanero ha recordado a los miembros de la cámara que "el artículo primero del Estatuto del País Vasco habla del pueblo vasco como Euskal Herria. Cuando se habla del pueblo vasco en el Estatuto Vasco, está incluyendo a la Comunidad Foral de Navarra", ha insistido el diputado de UPN, "por lo tanto, yo saldré aquí todas las veces que me dé la gana para decir que Euskal Herria es una entelequia, una quimera, que ETA asesinó en nombre de Euskal Herria y que a mí no me va a callar nadie", finalizaba el diputado navarro.