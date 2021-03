El dardo de Cañizares a Luis Enrique por una ausencia "incomprensible" en la Selección

Iago Aspas es una de las estrellas de La Liga. Muchos consideran incomprensible sus reiteradas ausencias de la Selección. Olvidado una y otra vez para Luis Enrique, su exclusión de la última lista del seleccionador ha levantado ampollas. Uno de los más críticos ha sido Santiago Cañizares, el actual comentarista dedicó un vídeo en su canal de Youtube a la decisión de Lucho de dejar fuera al ‘Príncipe de las Bateas’.

"Iago está por encima de los demás. No creo que haya futbolista en España que tenga la personalidad, el gol, el liderazgo, las ganas, la complicidad siempre que juega al fútbol y el compromiso que tiene Iago Aspas", manifestó.

Cañizares prosiguió diciendo que "podrá estar en mejor o peor forma pero nunca defrauda a nadie. Siempre es un jugador trascendente y el que juega contra el Celta de Vigo sabe que si juega o no Iago Aspas condiciona mucho el partido".

En todo caso parece resignarse: "Cada vez su ausencia es más notable y empezamos a no hablar de Iago Aspas porque ya son varias las convocatorias en las que no lo lleva Luis Enrique. Iago Aspas ya no está en sus planes. Es una tremenda injusticia. Con Iago no se está siendo justo. Es un jugador con una entidad más que sobrada, no solamente para ser un delantero de la selección española, sino para liderar el frente de ataque de la selección", concluyó.