Simeone: "La segunda vuelta es muy difícil y hemos logrado una victoria importante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó tras la trabajada victoria ante el Athletic la importancia de los tres puntos en un partido que iguala el número de partidos jugados entre los tres aspirantes. "La segunda vuelta es muy difícil porque todos tienen necesidades y hoy ganamos un partido importante", afirmó.

Sobre sus palabras acerca de Joao Felix y la voluntad, Simeone matizó: "O me expreso mal, o me interpretan mal, hablo de la voluntad general, es lo más importante que tiene la vida, sin ello lo demás no existe. Nos costó pero hicimos un gran partido, el segundo tiempo fue muy bueno tras un esfuerzo de tres días atrás. Me gustó todo en el segundo tiempo", afirmó.