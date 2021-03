David Otero, tras 20 años de carrera: “me siento como Indiana Jones”

El cantante, guitarrista, productor y compositor David Otero ha querido celebrar sus 20 años en la música revisando algunos de los temas más populares de su trayectoria, de principio a fin, incluyendo los grandes éxitos con el grupo El Canto el Loco -de los que es coautor- y también los de sus años como El Pescao. Y, además, lo ha hecho muy bien acompañado. Junto a él, podemos escuchar a artistas como Ana Guerra, Bely Basarte, Diego Funambulista, Georgina, Dani Fernández o Nil Moliner. El resultado, un discazo: ‘Otero y yo’.

En LD, hemos entrevistado a David Otero, que se siente "compositor, por encima de todas las cosas". Es el hilo conductor de toda su carrera, que -sin duda- ha estado caracterizada por la valentía y la búsqueda constante. "Durante estos 20 años he tenido la suerte de pasar por muchas etapas, de experimentar musicalmente, emocionalmente... Y he aprendido mucho de cada una de esas etapas".

Él se declara "siempre conforme" con lo que va haciendo, "pero mirando hacia delante y un poquito hacia atrás, para echarle un poco de sal de nostalgia a las cosas, para que estén ricas", explica. Para él, "la música es una eterna búsqueda". Y asegura: "yo me siento como una especie de Indiana Jones, buscando siempre el tesoro que no has encontrado".

‘Una Foto en Blanco y Negro’

Uno de los grandes tesoros de su repertorio es ‘Una Foto en Blanco y Negro’, tema que incluye en este trabajo y que ha vuelto a ser un éxito en su nueva versión junto a Taburete. Ha sido 4 veces número uno de radio en España, ha estado 30 semanas en el Top 20, es Disco de Platino y acumula 30 millones de reproducciones en Spotify. No obstante, él intenta no estar muy pendiente de las cifras, porque "esto es una ola, que a veces viene pero otras veces se va".

Se trata de uno de los temas más populares de El Canto del Loco. Era un reto, pero Otero puede estar tranquilo porque ha recibido el beneplácito del público y hasta del propio Dani Martín, que le ha felicitado por la revisión.

David Otero. | Yésica Sánchez.

"Mi idea era respetar mucho esas canciones que había traído como un bebé en brazos al local de ensayo", señala sobre las canciones que pertenecen a la etapa del grupo, como ‘Una Foto en Blanco y Negro’, pero también como ‘Peter Pan’, ‘Tal como eres’ o ‘Volverá’. Él no quería centrarse en esos primeros años, pero "tenía que tener un hueco importante, porque en mi vida lo tubo. Fueron casi 10 años de trabajo intensísimo. Y para decirle a alguien quien soy yo, le tenía que contar esa parte de la historia. No la podía obviar". Pero es que -además- le apetecía "darle ese pequeño homenaje".

La revisión de este tema, le ha permitido conectar "con mucha gente que no sabía que tenía nada que ver con esa canción, porque cuando escuchas las canciones no piensas en quién es el creador. Las disfrutas y punto".

‘Tal como eres’

Hay temas que con el tiempo adquieren otra dimensión y -de repente- se convierten en especiales. Algo así le ocurrido a Otero con ‘Tal como eres’, "que nunca fue un single y sin embargo está en el top 10 de las más escuchadas de El Canto del Loco".

Ahora, él ha querido darle la importancia que se merecía grabándolo con Cepeda y convirtiéndolo en el tercer adelanto de este álbum. Algo que le habrá gustado a su hijo Gael (de 7 años), porque "se las sabe todas, pero esta es su favorita".

Sin etiquetas

A David Otero nunca le han gustado las etiquetas. Le gusta experimentar con la música. Por ese motivo, en este álbum "cada canción tiene un estado, un lugar, una sonoridad... Y con todo eso hemos jugado. Es como cuando construyes un Lego y vas poniendo pieza a pieza. Hemos disfrutado una barbaridad de crear una estética distinta para cada una de las canciones y permitir que los colaboradores aportasen cosas interesantes".

Así ocurre -por ejemplo- "cuando Marta Soto interpreta ‘Castillo de Arena’, le da sus giros y quiebra la voz donde ella quiere". Con Carlos Sadness, en ‘Manuscrito’, directamente le dijo: "te dejo unos versos libres para que pongas un poco de ti en la canción".

De ahí que este trabajo sea como "una fiesta" de color y matices diferentes, que -por cierto- podemos disfrutar tanto en CD como en vinilo (para los más nostálgicos).