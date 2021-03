Koeman: "Me sabe mal por Bartomeu, es una persona excepcional"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha hablado sobre la detención de Josep Maria Bartomeu, al que ha calificado de "persona excepcional", aunque ha afirmado que su detención es malo para la imagen del club. "Cuando salió la noticia, estuve jodido porque conozco bien a Bartomeu y a Óscar Grau. Para mí, Bartomeu siempre ha sido una persona excepcional. No es bueno para la imagen del club. Hay que esperar a ver qué pasa. Yo no estuve aquí, no sé lo que pasó", ha añadido.