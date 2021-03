Simón recomienda "prudencia" a Victoria Abril

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha lamentado que haya famosos que sean negacionistas del Covid-19 porque, a su juicio, "no ayuda" a controlar la pandemia.

Simón se ha pronunciado así después de que algunos famosos como la actriz Victoria Abril o el cantante Miguel Bosé hayan cargado contra las vacunas y contra las medidas impuestas para controlar la transmisión del coronavirus.

"Las personas que tienen mucha visibilidad pueden expresarse como quieren, pero hemos tenido muchos miles de fallecidos, más de tres millones de contagios, tenemos las UCI atestadas de gente y el sistema sanitario contra las cuerdas, por lo que este tipo de declaraciones no ayuda", ha zanjado.

"Queda un mes, mes y medio"

Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha pedido a la sociedad un último esfuerzo en la lucha contra el coronavirus porque "no queda tanto, queda un mes, mes y medio" y podemos "aguantar".

En la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución de la pandemia, Simón ha insistido en que, aunque continúa el descenso en la transmisión del virus, hay que mantener la prudencia y evitare comportamientos que comprometan esa evolución, como las fiestas ilegales detectadas este fin de semana (Madrid ha batido el récord: 442).

Su visión, como la de todos los científicos, ha dicho, no es la de "salvar fiestas" como la Semana Santa "o manifestaciones" como la del 8 de marzo, sino "controlar la transmisión". En ese sentido, se ha referido a la posibilidad de que las comunidades levanten el cierre perimetral de sus territorios antes de Semana Santa y ha señalado que si las condiciones de transmisión no son las correctas para que se pueda tener un poco más de apertura "no se deben ni plantear".

Ha recordado lo ocurrido tras la Navidad: "No sé si la salvamos o no; pero creo que lo poco que se salvara hemos visto en enero el impacto que tuvo".

Se ha referido a las variantes del covid detectadas en España para aclarar que, con los datos que Sanidad tiene hasta ahora, no se puede afirmar que la británica haya influido de forma determinante en la tercera ola.

La incidencia acumulada a 14 días se sitúa hoy en 175,63 casos por cada cien mil habitantes, una cifra que ahonda en el descenso continuado de la tercera ola, pero Simón ha señalado insistentemente que la presión en las ucis es similar a la del pico de la segunda ola y que el sistema sanitario podría no soportar una cuarta ola (28 %).