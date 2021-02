Wall Street Wolverine: "En Andorra no pagas impuestos por nada y en España los pagas por todo”

Víctor Domínguez, más conocido como Wall Street Wolverine, dejó de votar al PSOE cuando se hizo autónomo. Esta transición desde la izquierda es el pan de cada día de los contribuyentes, y el popular youtuber la ha vivido en sus carnes. No hay mejor motivo para replantearse la ideología, que sufrir en tu propio bolsillo el atraco de Hacienda.

"Yo he tenido una transformación ideológica bastante curiosa. Estudié en la facultad económicas de Somosaguas, que tiene la ideología que tiene, pero entonces, me hice autónomo y vi lo que era pagar impuestos. Fue un proceso natural. Empecé a plantearme: ¿para qué trabajo?, si prácticamente soy autónomo para pagar los impuestos, la cuota y ganar muy poco dinero. Así, fui tendiendo hacia el liberalismo y haciéndome cada vez más liberal, sin lugar a dudas", cuenta Dominguez en el debate "Antes el exilio que el sablazo" que ha organizado Libertad Digital este sábado. El economista Daniel Lacalle es otro de los protagonistas del evento en el también han participado el periodista económico, Domingo Soriano, y la la redactora jefe de Libre Mercado, Beatriz García.

Como Wall Street Wolverine, quizá también El Rubius haya reconsiderado sus ideales, ya que hace un tiempo se declaraba votante de Manuela Carmena. Teniendo en cuenta que en 2019 pagó más impuestos de lo que ganó no es para menos. El anuncio de la marcha de El Rubius a Andorra ha desatado una ardua polémica en España sobre fiscalidad. Antes que él, muchos youtubers habían hecho las maletas. Uno de esos exiliados fiscales es Wall Street Wolverine.

"Empecé pagando la tarifa plana de los 50 euros, pero cuando fui ganando un poco más, cada vez más impuestos… y yo quería invertir, pero en España no tienes ningún incentivo", cuenta el youtuber, que lleva ocho meses vivienda en Andorra. "En cambio, aquí en Andorra es una maravilla, tienes todos los incentivos. Por ejemplo, las acciones no tienen impuestos, todo lo que ganes con las acciones es para ti. Con los dividendos, pasa igual. Aquí sabes que pagas un 10% (IRPF) y un 4% de IVA, con sanidad publica y educación pública. Si tú en España tuvieras un estado del bienestar que tuviera un retorno, todavía, pero en España hay de todo menos un gasto público eficiente. El que lo vea de una manera objetiva, lo va a entender", explica.

Wall Street Wolverine no duda en denunciar el infierno fiscal al que está sometido el contribuyente español. "En España se pagan muchos impuestos y cuando estás en Andorra lo ves. En Andorra no pagas impuestos prácticamente por nada y en España, si te pones a contar, pagas impuestos por todo: te mueres, impuestos; estudias, impuestos; consumes, impuestos; donas algo, impuestos… En Andorra puedes donar un millón de euros a una persona y no se mete el Estado ahí", cuenta. "Y eso que Andorra no es un país precisamente liberal, es bastante conservador y proteccionista, pero hay mucha más libertad en el ámbito fiscal". De primera mano, el youtuber tampoco dudó en repasar los contras de vivir en Andorra, como la escasez de servicios. Es curioso que no tengan ni Amazon y sólo cuenten con una compañía de teléfono, aunque Domínguez cree que cada vez están abriendo más los servicios para asemejarse a Liechtenstein.

En la misma línea fue Daniel Lacalle, que sabe perfectamente lo que es pagar impuestos en Reino Unido, EEUU y España. Fuera de nuestro país, "las administraciones tributarias son fundamentalmente facilitadoras. España usa un ejemplarismo amedrentador", con los impuestos. "Empezaron con Lola Flores, Pedro Ruiz y ahora, con los youtubers", apunta. Además, nuestra estrategia fiscal es tan ineficiente que "caemos en la paradoja de Argentina, que es subir los impuestos porque recaudamos poco, y como recaudas poco, los subes todavía más y recaudas menos". Respecto a las denuncias del youtuber, Lacalle resaltó algunos despropósitos de nuestro sistema tributario, como la del Impuesto de Sucesiones "que no grava lo que tienes si no lo que la Administración cree que vale ese inmueble" que heredas.