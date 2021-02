Antes el exilio que el sablazo: con Daniel Lacalle y Wall Street Wolverine

Libertad Digital ha organizado el debate "Antes el exilio que el sablazo" con el youtuber Wall Street Wolverine y el economista Daniel Lacalle. Víctor Domínguez -Wall Street Wolverine- lleva ocho meses viviendo en Andorra y ha querido desmontar todos los mantras que desde la izquierda se están vertiendo sobre la marcha de los youtubers de España.

Daniel Lacalle es uno de los economistas más influyentes de España, analista financiero internacional y colaborador habitual de esta casa. El experto, que conoce de primera mano lo que es pagar impuestos en Reino Unido, en EEUU y en España, no ha dudado en destapar las vergüenzas del voraz sistema que está espantando a estos jóvenes genios de internet y... a tantos otros contribuyentes. El periodista económico de Libre Mercado, Domingo Soriano, y la redactora jefe, Beatriz García, han charlado con los protagonistas de todos los polémicos temas que han surgido tras conocerse que El Rubius es el último en hacer las maletas.

El debate ha comenzado poniendo sobre la mesa el maltrato de Hacienda a los contribuyentes españoles y los justificados motivos por los que se van los youtubers -y cualquiera que pueda- de un país que les trata como potenciales defraudadores. Wall Street Wolverine asegura que sabe que "en los próximos meses me vendrá una inspección" de la Agencia Tributaria debido a la repercusión mediática que están teniendo todos estos exiliados fiscales. Daniel Lacalle criticó la "predisposición" de Hacienda "a pensar que todo el mundo defrauda" y el "acoso" de algunas inspecciones. "Ya no es una cuestión de la tasa que se paga. Aunque la bajases, si Hacienda sigue usando a los contribuyentes como culpables preventivos" o tomando decisiones "ejemplarizantes" con famosos, como los youtubers o los artistas, España seguirá siendo el mismo infierno fiscal.

Wall Street Wolverine ha repasado las bondades de residir en un oasis fiscal como Andorra. "En España se pagan muchos impuestos y cuando estás en Andorra lo ves. En Andorra no pagas impuestos prácticamente por nada y en España, si te pones a contar, pagas impuestos por todo: te mueres, impuestos; estudias, impuestos; consumes, impuestos; donas algo, impuestos… En Andorra puedes donar un millón de euros a una persona y no se mete el Estado ahí", explica. Daniel Lacalle añadió que la estrategia fiscal de España es tan ineficiente que "caemos en la paradoja de Argentina, que es subir los impuestos porque recaudamos poco, y como recaudas poco, los subes todavía más y recaudas menos". Aun así, el economista celebró la "enorme respuesta popular mayoritariamente positiva" que han tenido los youtubers" en detrimento del "radicalismo de izquierdas".

Además de los 183 días obligatorios de residencia en Andorra para que sea legal el cambio de residencia, también es indispensable que radique en el país la base de sus actividades o intereses económicos del nuevo contribuyente. Wall Street Wolverine explicó que "yo cobro de EEUU, de Irlanda, de Luxemburgo, de Reino Unido y de España bastante poco. Técnicamente, yo trabajo para una empresa irlandesa que es Google y para una empresa estadounidense que es Twitch".

Wall Street Wolverine también cree que la opinión pública infravalora "mucho a los chavales que hay aquí. Yo trato con ellos y son auténticos empresarios. Hay algunos que tienen inversiones en Polonia o que invierten bastante en Andorra. De hecho, hay chicos aquí que tienen bloques enteros de viviendas porque hay mas seguridad jurídica. En España te compras un bloque de viviendas y te lo pueden ocupar, en Andorra eso no pasa".

Lacalle criticó la asfixia fiscal que sufren los contribuyentes de rentas más altas en nuestro país. "Detraer más del 50% de lo que ha ingresado una persona es inmoral. A mí me gustaría que los youtubers estuvieran en mi país, pero la fiscalidad tiene que tener un componente de atracción y aquí es extractiva y confiscatoria". El economista recordó que con las nuevas tecnologías es mucho más fácil cambiar de residencia. "¿También me van a criticar si me voy a Canarias", se preguntó. Lacalle señaló que "el populismo no busca que vengan muchos ricos aquí para cobrarles muchos impuestos, sino que todos sean pobres. Su fiscalidad está orientada al rentismo".

Domínguez también celebró la responsabilidad presupuestaria de Andorra. "Como es un país pequeñito, el gasto público se usa muy bien", señaló. La escasez de vivienda, que sólo exista una compañía de teléfonos o que no llegue ni Amazon son algunos de los contras de Andorra. Aún así, cada vez tiene más nuevos vecinos este país. "Creo que cada vez se quieren parecer a Liechtenstein", concluyó el youtuber.