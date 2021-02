Ayuso excusa a Casado de la catástrofe del PP en Cataluña: Bárcenas hundió los trakings

Díaz Ayuso, ha defendido al presidente de su partido al ser preguntada desde los micrófonos de Es la Mañana de Federico en esRadio, "gobiernos como el de Madrid, que tiene a sus consejeros entre los 50 mejores políticos de toda España", es "un éxito también de Casado", que es quien nos ha puesto ahí, ha dicho.

Respecto a los resultados electorales, no ha querido entrar en conflicto con Casado, y ha repetido el mantra de Génova sobre el papel de nuevo del caso Bárcenas como catalizador de la catástrofe electoral del pasado fin de semana: "Los trackings eran claros. Pasaron de darnos 10 escaños a 5 de un día para otro", tras el estallido del caso Bárcenas, decía.

Pese a que los "espías paraguayos" mencionados por Luis Herrero durante el turno de preguntas en Es la Mañana, hablan de la simpatía con la que Ayuso estaría viendo la opción de unirse, y otros espías hablan del miedo de Casado a que la cada vez más alargada sombra de Ayuso le nuble el futuro político, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido al presidente de su partido.

Lo ha hecho a su manera. No sólo excusándole del resultado electoral con el argumento del extesorero, sino que también le ha atribuido los aciertos autonómicos que representan gobiernos como el suyo en Madrid, el de Juanma Moreno en Andalucía o el de Feijóo en Galicia. "Renovar un partido como el PP es dificilísimo. Almeida, y yo, Juanma Moreno, tenemos la suerte de gobernar y somos más escuchados, pero muchos asuntos que ha liderado el PP han quedado soterrados (por el silencio de los medios)". En cualquier caso, "gobiernos como el de Madrid, que tiene a sus consejeros entre los 50 mejores políticos de toda España", es "un éxito también de Casado", que es quien nos ha puesto ahí, decía.

Finalmente, sobre si Casado está o no celoso de ella, Ayuso contesta: "He oído esos comentarios, pero Casado no tiene esos complejos. Cuando he tenido dificultades, y he tenido que tomar algunas decisiones políticas, Casado siempre ha estado ahí y me ha brindado su consejo".